Россиянин Лаппинагов — бронзовый призёр этапа Гран-при по дзюдо в Монреале

На этапе Гран-при по дзюдо в Монреале (Канада) россиянин Аслан Лаппинагов показал третий результат.
Лаппинагов, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, в поединке за бронзу нанёс поражение американцу Джеку Хаттону. Ещё одна бронзовая награда в активе бельгийца Маттиаса Кассе.
Победу одержал представитель Японии Таканори Нагасе. Серебро завоевал Антуан Валуа-Фортье из Канады.
Дзюдо. Этап Гран-при. Монреаль, Канада
Весовая категория до 81 кг
1. Таканори Нагасе (Япония)
2. Антуан Валуа-Фортье (Канада)
3. Аслан Лаппинагов (Россия)
3. Маттиас Кассе (Бельгия)
Ранее на этапе Гран-при по дзюдо в Монреале россиянину Роберту Мшвидобадзе досталась серебряная медаль. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финале проиграл представителю Японии Наохисе Такато.
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