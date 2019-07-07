Россиянин Лаппинагов — бронзовый призёр этапа Гран-при по дзюдо в Монреале

На этапе Гран-при по дзюдо в Монреале (Канада) россиянин Аслан Лаппинагов показал третий результат.

Лаппинагов, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, в поединке за бронзу нанёс поражение американцу Джеку Хаттону. Ещё одна бронзовая награда в активе бельгийца Маттиаса Кассе.

Победу одержал представитель Японии Таканори Нагасе. Серебро завоевал Антуан Валуа-Фортье из Канады.

Дзюдо. Этап Гран-при. Монреаль, Канада

Весовая категория до 81 кг



1. Таканори Нагасе (Япония)

2. Антуан Валуа-Фортье (Канада)

3. Аслан Лаппинагов (Россия)

3. Маттиас Кассе (Бельгия)

Ранее на этапе Гран-при по дзюдо в Монреале россиянину Роберту Мшвидобадзе досталась серебряная медаль. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финале проиграл представителю Японии Наохисе Такато.