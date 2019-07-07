Глава тренерского совета СБР: первый предметный разговор состоится в Чайковском

Евгений Редькин, недавно возглавивший тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), рассказал о ближайших задачах на новом посту и о контактах с тренерами сборной.

«Контакт с тренерами сборных команд я поддерживал и в прошлом году, возглавляя команду ХМАО-Югра (этот пост сохраняю и в настоящее время). С Анатолием Хованцевым и Виталием Норицыным общались в оперативном режиме — на отборах, на российских соревнованиях, на семинарах. А Сергей Белозёров сам из Ханты-Мансийска, так что с резервной сборной коммуникация осуществлялась ещё проще. Все названые специалисты обладают хорошими знаниями и опытом, в прошедшем сезоне зарекомендовали себя успешными тренерами — работать с ними не должно быть сложно. Сейчас основная и резервная сборные проходят медицинское обследование и в понедельник уже приступят к очередных тренировочным занятиям. О планах на сезон говорить пока рано.

В национальной команде, которая делегирует в Раубичи четыре спортсмена, и на отборочных соревнованиях борьба за место в заявке нешуточная. Другое дело, что тренеры не ставят задачи перед спортсменами уже к концу лета выйти на пик формы. Для сборной пик формы это в первую очередь чемпионат мира, выступление на главных календарных стартах зимнего сезона. Первый предметный разговор об этом состоится в Чайковском, в рамках летнего чемпионата страны. Кроме того, рассчитываю увидеть и отборочные старты в Тюмени. Словом, время ещё есть, хотя дел хватает и помимо собственно соревнований.

Сейчас надо активно включаться в диалог с Росгвардией — на предмет восстановления работы стрельбища в Ханты-Мансийске. Обстановку в Югре я знаю неплохо, опыт административной работы должен помочь. Никуда не годится, что на одном из лучших биатлонных комплексов страны сейчас нельзя проводить тренировки", — цитирует Редькина сайт Союза биатлонистов России.