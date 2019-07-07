Алиев рассказал, какую выбрал музыку для короткой и произвольной программ
Российский фигурист Дмитрий Алиев сообщил, под какую музыку он будет исполнять короткую и произвольную программы в новом сезоне.
«Делюсь с вами музыкой для своих программ к новому сезону-2019/20. Короткая программа — Je Dors Sur Des Roses в исполнении итальянского музыканта Микеланджело Локонте (Rock-Opera Mozart). Произвольная программа — The Sound of Silence в исполнении Distrubed», — написал 20-летний уроженец Ухты в «Инстаграме».
В феврале Алиев в финале Кубка России по итогам обеих программ набрал 214,69 балла и, допустив большое количество брака в прокатах, оказался за бортом чемпионата мира. Также ему не удалось выступить на чемпионате Европы.
Запись доступна на странице Алиева в «Инстаграме».
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