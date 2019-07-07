Рашидов: тренеры сказали, что я боролся, как шахматист

Гаджимурад Рашидов выиграл проходящий в Сочи чемпионат России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Для двукратного чемпиона Европы, двукратного призёра чемпионатов мира в неолимпийском весе до 61 кг это первый личный титул в олимпийской категории.

«Тренеры сказали, что я боролся в Сочи, как шахматист. Хотя в шахматы я не играю со школы. Главное, появилось ощущение, что я в этом весе боролся всегда — чувствую себя очень хорошо. Выступать в весе до 65 кг при рабочих 67–68 кг — самое то. Я ещё после 2017 года хотел переходить в олимпийский вес, но остался с одной целью — выиграть ЧМ-2018. В итоге получилось два подряд серебра на чемпионате мира — для российского борца это тяжело. Видимо, не суждено было в том весе. Но, уверен, всё к лучшему — чтобы я ещё больше работал, трудился, старался… Мне очень понравилось бороться в „Айсберге“. Сразу чувствуется, что зал пропитан духом Олимпийских игр. И я впервые выиграл чемпионат России в олимпийском весе. Соперничество с Ахмедом Чакаевым? Пока счёт 1:2 в его пользу. Пожелаю Ахмеду скорейшего выздоровления — ведь на Евроиграх он боролся с травмой. Впереди ещё более серьёзный отбор, так что отдыхать долго не буду — надо готовиться дальше», — цитирует Рашидова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Бронзовый призёр Евроигр-2019 в весе до 65 кг, двукратный призёр чемпионатов мира Ахмед Чакаев был освобождён от чемпионата России. Как Чакаев и Рашидов будут отбираться на сентябрьский чемпионат мира, тренерский штаб определит на первом тренировочном сборе после чемпионата страны. Чемпионат мира пройдёт с 14 по 22 сентября в Казахстане и станет первым лицензионным турниром Олимпиады — 2020.