Познер: Тутберидзе покорила прямотой и отсутствием всяких понтов

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал о выпусках своей авторской программы с заслуженными тренерами России по фигурному катанию Ириной Винер-Усмановой и Этери Тутберидзе.

«Мне очень понравились обе программы. Конечно, Ирина Винер — человек надменный, властный, довольно свысока относящийся ко многим и при этом себя ценящий. И правильно, потому что она добилась феноменальных результатов и причём не в один день. У неё на самом деле довольно сложная жизнь была.

Что касается Тутберидзе, то вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я её отношу к лучшим моим программам этого года», — написал Познер на своём официальном сайте.

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