Слёт ЛГБТ-спортсменов под Тверью посетили 90 участников из Москвы и Петербурга

Почти 90 человек приняли участие во всероссийских соревнованиях спортсменов нетрадиционной сексуальной ориентации, которые состоялись в июне в Тверской области. Об этом информирует официальный сайт Федерации ЛГБТ-спорта России.
Сообщается, что соревнования, организованные автономной некоммерческой организацией «Федерация ЛГБТ-спорта России», прошли с 7 по 9 июня на берегу Волги под Тверью.
«На спортивно-туристском слёте CampOut три дня ЛГБТ-спортсмены наслаждались общением, играми и соревнованиями. Финансовый план слёта реализован полностью. Воды и дров хватило всем с избытком», — говорится на сайте.
Всего на слёт прибыли 88 участников из Москвы и Санкт-Петербурга. Из мероприятий спортсменам больше всего понравились «Литературный театр», «Гонка Героев», волейбол и бадминтон.
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