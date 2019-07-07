Мужская сборная России по регби-7 уступила Японии в полуфинале Универсиады
Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Японии со счётом 0:14 в полуфинале Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия).
В матче за бронзовые медали россияне сыграют с проигравшим в паре ЮАР — Франция. Финал и поединок за третье место пройдут сегодня, 7 июля.
На групповом этапе восемь сборных были разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы пробились в полуфинал турнира. На групповом этапе россияне победили сборные ЮАР (17:14) и Румынии (33:5), однако проиграли команде Аргентины (14:26).
Регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани. Тогда мужская и женская сборные России завоевали золотые награды.
XXX летняя Универсиада — 2019 в Неаполе завершится 14 июля.
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