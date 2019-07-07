Ягудин: после того как жене испортили ногу, эту Джульетту ничего не остановит

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии жены — чемпионки Турина-2006 Татьяны Тотьмяниной, которая перенесла четыре операции на ноге.

«Эту Джульетту ничего не остановит. После того как напрочь изуродовали, испортили ногу во время трёх операций в России, ломали и восстановили вновь в Германии!

Возможна ещё и пятая операция, но сейчас Татьяна может не только ходить, но практически полностью восстановилась на льду», — написал Ягудин в «Инстаграме».

Ягудин также является четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при.

Видео доступно на странице Ягудина в "Инстаграме".