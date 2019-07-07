Женская сборная России по регби-7 проиграла японкам в 1/2 финала Универсиады

На летней Универсиаде в Неаполе (Италия) женская сборная России по регби-7 в полуфинале уступила Японии со счётом 12:31.

Во втором полуфинале Франция выиграла у ЮАР — 19:12. Таким образом, в решающем противостоянии французы встретятся с японками, а россияне в матче за третье место сыграют с ЮАР. Оба поединка состоятся в воскресенье, 7 июля.

На групповом этапе Россия взяла верх над Бельгией (52:0) и Аргентиной (41:7), однако проиграла ЮАР (10:14). На групповом этапе восемь сборных оказались разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы прошли в полуфинал турнира.

До этого регби-7 было представлено на Универсиаде 2013 года в Казани. Тогда мужская и женская сборные России выиграли золотые медали.

Универсиада — 2019 в Неаполе завершится 14 июля.