Женская сборная России по регби-7 проиграла японкам в 1/2 финала Универсиады

На летней Универсиаде в Неаполе (Италия) женская сборная России по регби-7 в полуфинале уступила Японии со счётом 12:31.
Во втором полуфинале Франция выиграла у ЮАР — 19:12. Таким образом, в решающем противостоянии французы встретятся с японками, а россияне в матче за третье место сыграют с ЮАР. Оба поединка состоятся в воскресенье, 7 июля.
На групповом этапе Россия взяла верх над Бельгией (52:0) и Аргентиной (41:7), однако проиграла ЮАР (10:14). На групповом этапе восемь сборных оказались разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы прошли в полуфинал турнира.
До этого регби-7 было представлено на Универсиаде 2013 года в Казани. Тогда мужская и женская сборные России выиграли золотые медали.
Универсиада — 2019 в Неаполе завершится 14 июля.
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