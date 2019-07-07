Хугаев стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг

На чемпионате России по вольной борьбе в Сочи Алан Хугаев выиграл золото в весовой категории до 125 кг. В финальной схватке он выиграл у Саида Гамидова. Бронзовые медали в активе Павла Кривцова и Зелимхана Хизриева.

В весовой категории до 61 кг победу одержал Магомедрасул Идрисов, одолев в финале Рамазана Ферзалиева. Бронзовыми призёрами стали Данислам Тахтаров и Зелимхан Абакаров. В категории до 70 кг золотую медаль выиграл Давид Баев, серебряную — Разамбек Жамалов, бронзовые награды достались Чермену Валиеву и Евгению Жербаеву.

В категории до 79 кг лучшим стал Гаджи Набиев. Серебро — у Ацамаза Санакоева, бронзу взяли Халид Яхиев и Кахабер Хубежты. В весовой категории до 92 кг первое место занял Алихан Жабраилов, серебряная медаль в активе Магомеда Курбанова, бронзу завоевали Батырбек Цакулов и Анзор Уришев.



28-летний Хугаев — серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года.