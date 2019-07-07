Гимнаст Прокопьев стал победителем Универсиады в вольных упражнениях

Российский гимнаст Кирилл Прокопьев одержал победу в вольных упражнениях на соревнованиях летней Универсиады в Неаполе (Италия). Второе и третье места заняли японцы Казума Кайя и Какеру Танигава.
В женском турнире на отдельных снарядах россиянка Татьяна Набиева завоевала серебро в упражнении на брусьях и стала бронзовым призёром в опорном прыжке. У Лилии Ахаимовой – серебряная медаль в прыжке.
Всемирная летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Неаполь, Италия
Мужчины. Вольные упражнения
1. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,950.
2. Казума Кайя (Япония) – 14,600.
3. Какеру Танигава (Япония) – 14,550.
Женщины. Опорный прыжок
1. Марина Некрасова (Азербайджан) – 14,000.
2. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,975.
3. Татьяна Набиева (Россия) – 13,925.
Брусья
1. Итоми Атакеда (Япония) – 14,000.
2. Татьяна Набиева (Россия) – 13,900.
3. Асука Терамото (Япония) – 13,800…
7. Ульяна Перебиносова (Россия) – 12,750.
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