Гимнаст Прокопьев стал победителем Универсиады в вольных упражнениях

Российский гимнаст Кирилл Прокопьев одержал победу в вольных упражнениях на соревнованиях летней Универсиады в Неаполе (Италия). Второе и третье места заняли японцы Казума Кайя и Какеру Танигава.

В женском турнире на отдельных снарядах россиянка Татьяна Набиева завоевала серебро в упражнении на брусьях и стала бронзовым призёром в опорном прыжке. У Лилии Ахаимовой – серебряная медаль в прыжке.

Всемирная летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Неаполь, Италия

Мужчины. Вольные упражнения

1. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,950.

2. Казума Кайя (Япония) – 14,600.

3. Какеру Танигава (Япония) – 14,550.

Женщины. Опорный прыжок

1. Марина Некрасова (Азербайджан) – 14,000.

2. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,975.

3. Татьяна Набиева (Россия) – 13,925.

Брусья

1. Итоми Атакеда (Япония) – 14,000.

2. Татьяна Набиева (Россия) – 13,900.

3. Асука Терамото (Япония) – 13,800…

7. Ульяна Перебиносова (Россия) – 12,750.