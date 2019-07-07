Шубенков объяснил, почему восстанавливается после травмы в Австрии, а не России

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, почему в разгар сезона он находится в местечке Тальгау — ярмарочной коммуне в федеральной земле Зальцбург (Австрия).

«Что я делаю в австрийской глубинке и как так получилось? Ответ прост — я заканчиваю тут реабилитацию после злополучного падения в Рабате. А получилось так, потому что… Как вы вот думаете, когда (отринем скромность) топовый атлет России вдруг объявил о месячном пропуске всех соревнований из-за проблем со здоровьем, кто из руководителей чего-нибудь позвонил ему с предложением помощи? Или хотя бы поспешил поинтересоваться, насколько всё серьёзно. Правильно, это был Марк Кохан, глава Diagnostics&Training Center. Организовал всё буквально за день, и вот я уже здесь», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

После победного, но драматичного финиша на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате, когда Шубенков, получив подножку от Омара Маклеода, пересекал финишную черту в падении, спортсмен вынужден лечить повреждение ноги и пропускать соревнования.