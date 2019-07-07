Российские «пляжники» проиграли Испании в Евролиге, но вышли в Суперфинал

Мужская сборная России по пляжному футболу потерпела поражение в заключительном матче первого этапа дивизиона А Евролиги в Назаре (Португалия). Подопечные Михаила Лихачёва уступили команде Испании со счётом 1:2.

В первом периоде Антонио Майор вывел испанцев вперёд. После первого перерыва Борис Никоноров восстановил равновесие, однако вратарь испанцев Дона вновь вывел свою команду вперёд. В третьем периоде сборная России старалась отыграться, но забить так и не смогла.

Сборная Испании выиграла все три матча на этапе в Назаре и одержала победу в группе 2. Россияне одержали две победы в трёх матчах, набрав 4 очка. Обе команды за тур до окончания этапа гарантировали себе участие в Суперфинале Евролиги.

Пляжный футбол. Евролига. Дивизион А

Первый этап. Третий тур

Россия — Португалия – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Голы: Никоноров, 15 — Майор, 4, Дона, 22.