Российские «пляжники» проиграли Испании в Евролиге, но вышли в Суперфинал

Мужская сборная России по пляжному футболу потерпела поражение в заключительном матче первого этапа дивизиона А Евролиги в Назаре (Португалия). Подопечные Михаила Лихачёва уступили команде Испании со счётом 1:2.
В первом периоде Антонио Майор вывел испанцев вперёд. После первого перерыва Борис Никоноров восстановил равновесие, однако вратарь испанцев Дона вновь вывел свою команду вперёд. В третьем периоде сборная России старалась отыграться, но забить так и не смогла.
Сборная Испании выиграла все три матча на этапе в Назаре и одержала победу в группе 2. Россияне одержали две победы в трёх матчах, набрав 4 очка. Обе команды за тур до окончания этапа гарантировали себе участие в Суперфинале Евролиги.
Пляжный футбол. Евролига. Дивизион А
Первый этап. Третий тур
Россия — Португалия – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
Голы: Никоноров, 15 — Майор, 4, Дона, 22.
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