Гимнасты Стретович и Перебиносова завоевали ещё по две медали Универсиады

На летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершились соревнования по спортивной гимнастике. Россиянин Иван Стретович стал серебряным призёром в упражнении на брусьях и завоевал бронзу на перекладине. Ульяна Перебиносова поднялась на третью ступень пьедестала почёта в вольных упражнениях и на бревне.

Ранее Стретович и Перебиносова стали серебряными медалистами Универсиады в многоборье.

Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Неаполь, Италия

Женщины. Вольные

1. Карлотта Ферлито (Италия) – 13,200.

2. Аико Сугиара (Япония) – 13,000.

3. Ульяна Перебиносова (Россия) – 12,700…

6. Лилия Ахаимова (Россия) – 12,250.

Бревно

1. Итоми Атакеда (Япония) – 13,000.

2. Лара Мори (Италия) – 12,850.

3. Ульяна Перебиносова (Россия) – 12,800.

Мужчины. Перекладина

1. Ли Чиа Хун (Тайвань) – 14,700.

2. Милад Карими (Казахстан) – 14,675.

3. Иван Стретович (Россия) – 14,600.

Брусья

1. Какеру Танигава (Япония) – 14,850.

2. Иван Стретович (Россия) – 14,800.

3. Ахмет Ондер (Турция) – 14,450.