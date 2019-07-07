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Гимнасты Стретович и Перебиносова завоевали ещё по две медали Универсиады

Гимнасты Стретович и Перебиносова завоевали ещё по две медали Универсиады
Другие / Прочие виды спорта 0

На летней Универсиаде в Неаполе (Италия) завершились соревнования по спортивной гимнастике. Россиянин Иван Стретович стал серебряным призёром в упражнении на брусьях и завоевал бронзу на перекладине. Ульяна Перебиносова поднялась на третью ступень пьедестала почёта в вольных упражнениях и на бревне.

Ранее Стретович и Перебиносова стали серебряными медалистами Универсиады в многоборье.

Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Неаполь, Италия
Женщины. Вольные

1. Карлотта Ферлито (Италия) – 13,200.
2. Аико Сугиара (Япония) – 13,000.
3. Ульяна Перебиносова (Россия) – 12,700…
6. Лилия Ахаимова (Россия) – 12,250.

Бревно

1. Итоми Атакеда (Япония) – 13,000.
2. Лара Мори (Италия) – 12,850.
3. Ульяна Перебиносова (Россия) – 12,800.

Мужчины. Перекладина

1. Ли Чиа Хун (Тайвань) – 14,700.
2. Милад Карими (Казахстан) – 14,675.
3. Иван Стретович (Россия) – 14,600.

Брусья

1. Какеру Танигава (Япония) – 14,850.
2. Иван Стретович (Россия) – 14,800.
3. Ахмет Ондер (Турция) – 14,450.

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