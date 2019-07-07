Пловцы Пригода и Кудашев стали чемпионами Универсиады

В четвёртый медальный день летней Универсиады в Неаполе (Италия) российские пловцы завоевали две золотые медали. Александр Кудашев победил в плавании на 200 м баттерфляем, а Кирилл Пригода первенствовал на дистанции 200 м брассом, где серебряным призёром стал Илья Хоменко.
Россиянин Григорий Тарасевич завоевал бронзу в плавании на 50 м на спине, уступив южноафриканцу Зану Уодделу и американцу Джастину Рессу, поделившим первое место.
Россиянки Мария Баклакова, Ирина Кривоногова, Ирина Приходько и Елизавета Клеванович стали бронзовыми призёрами в кролевой эстафете 4х200 м.
Летняя Универсиада. Плавание. Неаполь, Италия
Мужчины. Баттерфляй. 200 м
1. Александр Кудашев (Россия) – 1.55,63.
2. Нао Оромура Япония) – 1.55,94.
3. Такуми Терада (Япония) – 1.55,99.
Брасс. 200 м
1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,88.
2. Илья Хоменко (Россия) – 2.09,42.
3. Даниэль Рой (США) – 2.09,63.
Спина. 50 м
1. Зан Уоддел (ЮАР) и Джастин Ресс (США) – по 24,48.
3. Григорий Тарасевич (Россия) – 24,94…
6. Марк Николаев (Россия) – 25,16.
Женщины. Эстафета 4х200 м. Вольный стиль
1. США – 7.53,90.
2. Италия – 7.59,68.
3. Россия – 8.03,85.
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