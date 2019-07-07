Пловцы Пригода и Кудашев стали чемпионами Универсиады

В четвёртый медальный день летней Универсиады в Неаполе (Италия) российские пловцы завоевали две золотые медали. Александр Кудашев победил в плавании на 200 м баттерфляем, а Кирилл Пригода первенствовал на дистанции 200 м брассом, где серебряным призёром стал Илья Хоменко.

Россиянин Григорий Тарасевич завоевал бронзу в плавании на 50 м на спине, уступив южноафриканцу Зану Уодделу и американцу Джастину Рессу, поделившим первое место.

Россиянки Мария Баклакова, Ирина Кривоногова, Ирина Приходько и Елизавета Клеванович стали бронзовыми призёрами в кролевой эстафете 4х200 м.

Летняя Универсиада. Плавание. Неаполь, Италия

Мужчины. Баттерфляй. 200 м

1. Александр Кудашев (Россия) – 1.55,63.

2. Нао Оромура Япония) – 1.55,94.

3. Такуми Терада (Япония) – 1.55,99.

Брасс. 200 м

1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,88.

2. Илья Хоменко (Россия) – 2.09,42.

3. Даниэль Рой (США) – 2.09,63.

Спина. 50 м

1. Зан Уоддел (ЮАР) и Джастин Ресс (США) – по 24,48.

3. Григорий Тарасевич (Россия) – 24,94…

6. Марк Николаев (Россия) – 25,16.

Женщины. Эстафета 4х200 м. Вольный стиль

1. США – 7.53,90.

2. Италия – 7.59,68.

3. Россия – 8.03,85.