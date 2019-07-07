Тренер новозеландской команды станцевал брейк-данс после победы в Супер Регби

Главный тренер новозеландского регбийного клуба «Крусейдерс» Скотт Робертсон отметил победу команды в самом престижном регбийном чемпионате Южного полушария – Супер Регби, станцевав на поле у Кубка брейк-данс, что давно стало его визитной карточкой, сообщает New Zealand Herald.

В Супер Регби принимают участие клубы из Австралии, Аргентины, Новой Зеландии, Японии и ЮАР. В финале соревнований 2019 года «Крусейдерс» обыграл аргентинский «Хагуарес» со счётом 19:3. Для Робертсона, возглавившего команду в июне 2016 года, этот трофей стал третьим подряд во главе «крестоносцев», ранее он выиграл три кубка в составе «Крусейдерс» как игрок. Всего же для «Крусейдерс» эта победа в Супер Регби стала 10-й за всю историю турнира, которая ведёт отсчёт с 1996 года.

Видео танца доступно в официальном «Инстаграме» команды «Крусейдерс»