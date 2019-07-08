Норвежский гроссмейстер Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Загребе

Действующий чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал триуфатором второго этапа Grand Chess Tour, который проходил в Загребе (Хорватия).

В заключительном, 11-м туре Карлсен белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, сняв все вопросы о победителе задолго до завершения остальных партий.

Лидировавший в ходе первой половины турнира россиянин Ян Непомнящий завершил соревнования поражением от голландца Аниша Гири. Сергей Карякин разошёлся миром с американцем Фабиано Каруаной.

Результаты остальных партий 11-го тура

Левон Аронян (Армения) — Уэсли Со (США) – 0,5:0,5.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5.

Хикару Накамура (США) — Вишванатан Ананд (Индия) — 0,5:0,5.

Итоговое положение



1. Магнус Карлсен – 8.

2. Уэсли Со – 7.

3-4. Фабиано Каруана, Левон Аронян — по 6.

5-7. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Ян Непомнящий — по 5,5.

8. Сергей Карякин – 5.

9-11. Максим Вашье-Лаграв, Шахрияр Мамедьяров, Вишванатан Ананд — по 4,5.

12. Хикару Накамура — 4.