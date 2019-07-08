Сборная России — четвёртая в медальном зачёте после шести дней Универсиады

В Неаполе (Италия) прошёл шестой день соревнований в рамках летней Универсиады. Вчера, 7 июля, российские спортсмены завоевали 19 наград — 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Золото выиграли Кирилл Прокопьев (вольные упражнения), пловцы Александр Кудашев (200 м баттерфляем) и Кирилл Пригода (200 м брассом), мужская команда по дзюдо и женская сборная шпажисток.

Серебряным призёрами стали пловец Илья Хоменко (200 м брассом), гимнасты Иван Стретович (упражнения на брусьях), Лилия Ахаимова (опорный прыжок), Татьяна Набиева (упражнения на брусьях) и женская команда по дзюдо.

Бронзу завоевали Илья Смирнов и Дарья Сельвановская (синхронные прыжки в воду с вышки), пловец Григорий Тарасевич (50 м на спине), гимнасты Иван Стретович (упражнения на перекладине), Татьяна Набиева (опорный прыжок), Ульяна Перебиносова (упражнения на бревне и вольные), женская сборная по регби-7, женская сборная в кролевой эстафете 4х200 м и женская команда по настольному теннису.

В активе сборной России 8 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. В общем медальном зачёте команда России занимает четвёртое место. Лидирует сборная Японии (19-11-10), на втором месте команда США (11-5-7), на третьем — Китай (11-4-0).