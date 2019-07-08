Бабинцева завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Монреале
Российская дзюдоистка Александра Бабинцева стала серебряным призёром этапа Гран-при в Монреале (Канада). В финале соревнований в весовой категории до 78 кг она проиграла представительнице Японии Сори Хамаде.
Бронзу в этой весовой категории завоевали Ванесса Чала из Эквадора и немка Майке Цих.
26-летняя Бабинцева является бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.
Ранее на этапе Гран-при по дзюдо в Монреале россиянину Роберту Мшвидобадзе досталась серебряная медаль. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финале проиграл представителю Японии Наохисе Такато.
Россиянин Аслан Лаппинагов стал бронзовым призёром в весовой категории до 81 кг. В поединке за третье место он нанёс поражение американцу Джеку Хаттону.
Россиянин Мшвидобадзе — серебряный призёр на этапе Гран-при по дзюдо в Канаде
- 8 июля 2019
-
11:00
-
10:09
-
09:39
-
09:28
-
00:15
- 7 июля 2019
-
23:37
-
23:08
-
22:47
-
21:55
-
20:59
-
20:44
-
20:25
-
20:14
-
18:43
-
17:48
-
17:12
-
15:41
-
14:30
-
13:32
-
12:46
-
12:21
-
11:39
-
11:28
-
11:21
-
10:58
-
10:00
-
09:12
-
00:22
-
00:10
- 6 июля 2019
-
20:56
-
20:47
-
19:50
-
19:02
-
18:06
-
17:19
Партнерский контент