Бабинцева завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Монреале

Российская дзюдоистка Александра Бабинцева стала серебряным призёром этапа Гран-при в Монреале (Канада). В финале соревнований в весовой категории до 78 кг она проиграла представительнице Японии Сори Хамаде.

Бронзу в этой весовой категории завоевали Ванесса Чала из Эквадора и немка Майке Цих.

26-летняя Бабинцева является бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.

Ранее на этапе Гран-при по дзюдо в Монреале россиянину Роберту Мшвидобадзе досталась серебряная медаль. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финале проиграл представителю Японии Наохисе Такато.

Россиянин Аслан Лаппинагов стал бронзовым призёром в весовой категории до 81 кг. В поединке за третье место он нанёс поражение американцу Джеку Хаттону.