Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева вместе сфотографировались в купальниках

Российские фигуристки Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева встретились во Флориде (США) и вместе сфотографировались на пляже.

«Встретимся в любой точке мира», — написала Тарасова.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Тарасовой.

22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019.

24-летняя Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым. Они серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы (2017, 2018).