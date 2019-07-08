Призёр Олимпийских игр по лыжам Вылегжанин одолел всю дистанцию Ironman

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Максим Вылегжанин, завершивший в прошедшем сезоне международную карьеру, впервые выступил на соревнованиях по триатлону Ironman в Австрии. Спортсмен занял 154-е место в общем зачёте, продемонстрировав результат 9 часов 54 минуты и 24 секунды.

В ходе соревнований участникам нужно было проплыть 2,4 мили (3,86 км), проехать на велосипеде 112 миль (180,25 км) и затем завершить марафон (42,195 км).

Победителем соревнований стал Даниэль Беккегор (8:14.26), вторым стал Стенн Гостоуверс (+11.27), третьим — Давид Плесе (+11.33), сообщается в «твиттере» Ironman Triathlon.

Для 36-летнего Вылегжанина последней в профессиональной карьере стала гонка на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Норвегии. Максим занял второе место. Первым пришёл к финишу Александр Большунов.