Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, российская фигуристка Екатерина Боброва приняла решение завершить карьеру. Боброва и Дмитрий Соловьёв также становились серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призёрами чемпионата мира 2013 года, шестикратными призёрами чемпионатов Европы, семикратными чемпионами России.

«Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это, ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению.

Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь — счастливая мама. Ну и куда же без фигурного катания?! Мы с Дмитрием Соловьёвым продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами. Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил. До последнего. Ваша Екатерина Боброва», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

16 июля 2016 года Екатерина вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. В апреле 2019 года она родила сына.