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Шипулин отреагировал на гибель людей от взрыва бензовоза под Екатеринбургом

Шипулин отреагировал на гибель людей от взрыва бензовоза под Екатеринбургом
Другие / Биатлон 0

Олимпийский чемпион 2014 года, бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о горном марафоне «Конжак-2019» и о трагедии, которая произошла на трассе Карпинск — Кыштым. Водитель бензовоза решил подвезти несколько человек, которых встретил по пути. Он посадил семь человек на цистерну, однако в пути не справился с управлением. В результате машина перевернулась и взорвалась. Четыре человека погибли.

«В субботу я побывал на Конжаке и своими ногами прочувствовал трассу, которую каждый год штурмуют любители трейла. Дело это непростое, поэтому хочу выразить своё уважение всем тем, кто зарегистрировался и вышел на трассу. Марафон был организован на очень высоком уровне. Было большое количество точек питания, работали волонтёры. Единственное, я бы усилил присутствие медицинского персонала или МЧС на высшей точке марафона. Туда люди доходят уставшими, что увеличивает риск получения травмы. Но, повторю, в целом организация была на высоком уровне. По крайней мере у меня вопросов не возникло.

Марафон классный, его ждёт большое будущее. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение.

К сожалению, недалеко от места проведения марафона произошла страшная авария, в которой погибли люди. Я в курсе этой ситуации и хочу принести свои искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления тем, кто остаётся в больнице с травмами. Были погибшие участниками марафона или нет – вопрос на данный момент не главный. Главное, что погибли люди. И это ужасно», – написал Шипулин в своём «фейсбуке».

Сначала появилась информация, что жертвами оказались участники марафона, но позднее она была опровергнута.

Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, на котором ехали марафонцы. Трое погибли
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