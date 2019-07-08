Шипулин отреагировал на гибель людей от взрыва бензовоза под Екатеринбургом

Олимпийский чемпион 2014 года, бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о горном марафоне «Конжак-2019» и о трагедии, которая произошла на трассе Карпинск — Кыштым. Водитель бензовоза решил подвезти несколько человек, которых встретил по пути. Он посадил семь человек на цистерну, однако в пути не справился с управлением. В результате машина перевернулась и взорвалась. Четыре человека погибли.



«В субботу я побывал на Конжаке и своими ногами прочувствовал трассу, которую каждый год штурмуют любители трейла. Дело это непростое, поэтому хочу выразить своё уважение всем тем, кто зарегистрировался и вышел на трассу. Марафон был организован на очень высоком уровне. Было большое количество точек питания, работали волонтёры. Единственное, я бы усилил присутствие медицинского персонала или МЧС на высшей точке марафона. Туда люди доходят уставшими, что увеличивает риск получения травмы. Но, повторю, в целом организация была на высоком уровне. По крайней мере у меня вопросов не возникло.



Марафон классный, его ждёт большое будущее. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение.



К сожалению, недалеко от места проведения марафона произошла страшная авария, в которой погибли люди. Я в курсе этой ситуации и хочу принести свои искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления тем, кто остаётся в больнице с травмами. Были погибшие участниками марафона или нет – вопрос на данный момент не главный. Главное, что погибли люди. И это ужасно», – написал Шипулин в своём «фейсбуке».

Сначала появилась информация, что жертвами оказались участники марафона, но позднее она была опровергнута.