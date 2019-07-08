Тренер рассказал о проблемах биатлониста Слепова

Старший тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Сергей Башкиров оценил перспективы возвращения трёхкратного чемпиона Европы Алексея Слепова в сборную России.

«С Алексеем мы давно знакомы, работали ещё в сборной России. И я рад, что он в нашей команде. Алексей очень помогает тренерам, так как молодые ребята тянутся к нему и он заряжает их своей работоспособностью. Что же касается перспектив его возвращения в сборную России, то, безусловно, шансы есть. Лёша и сам это прекрасно понимает, поэтому работает в полную силу. Он всегда мотивирован и позитивен.



Я бы сказал так – у него проблемы не со стрельбой, а с реализацией. Вообще, спортсмен, дошедший до сборной России, априори не может плохо стрелять. И на тренировках Алексей демонстрирует уверенную стрельбу, у него хороший процент попаданий. Но вот на официальных стартах начинаются проблемы и он не может реализовать тот потенциал, который у него есть. Даже в эстафетах Алексей стреляет неплохо. А вот в личных гонках не может раскрыться.

Нужно разобраться в себе, понимать, что ты занимаешься любимыми делом, что ты можешь хорошо стрелять и делать это так, как делаешь на тренировках. У меня нет опыта работы с психологами, поэтому не могу сказать, помогли бы они Алексею. Но будем общаться с ним, разбираться и сообща находить какое-то решение», – цитирует Башкирова официальный сайт Федерации биатлона Санкт-Петербурга.