20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королёва погибла в Польше, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. По предварительной информации, 20-летняя спортсменка утонула в водоёме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.

«Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации.

Федерация гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Уроженка Крымска занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России.