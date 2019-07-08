20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королёва погибла в Польше, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. По предварительной информации, 20-летняя спортсменка утонула в водоёме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.
«Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации.
Федерация гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Уроженка Крымска занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России.
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