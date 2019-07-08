Российская фигуристка, сказавшая о пользе допинга, будет выступать за Украину

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова получила разрешение Федерации фигурного катания Москвы выступать за Украину. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

В начале года юная спортсменка оказалась в центре внимания, когда в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» отметила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала Анастасия.

Шаботова занимается фигурным катанием в спортивной школе «Снежные барсы». Представителями отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» были, в частности, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. Фигуристкой отделения «Хрустальный» является олимпийская чемпионка Алина Загитова.

13-летняя фигуристка: надо правильный допинг выпить — и выступаешь стабильно