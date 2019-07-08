По факту гибели гандболистки возбуждено дело о непредумышленном убийстве

Польская прокуратура по факту гибели 20-летней российской гандболистки Екатерины Королёвой возбудило уголовное дело о непредумышленном убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы полиции в городе Оструда Анну Карчевскую.
«Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — сказала Карчевская.
Спортсменка, принимавшая участие в чемпионате Европы по пляжному гандболу, утонула в озере близ Старе-Яблонки. 10 июля состоится судебно-медицинская экспертиза.
Уроженка Крымска занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России.
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