Российский лыжник дисквалифицирован на четыре года за допинг

Федерация лыжных гонок России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о дисквалификации Андрея Нищакова на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 20 июня 2019 года.

Кроме того за нарушение антидопинговых правил РУСАДА дисквалифицировала ещё нескольких спортсменов: Дмитрия Гриценко (регби, на 2 года — с 15 июля 2018 года), Екатерину Головастову (велоспорт, на 2 года — с 15 июня 2018 года), Кристину Вершинину (плавание, на 6 месяцев — с 3 декабря 2018 года).

Ранее был дисквалифицирован на два года легкоатлет Ильяс Нургалиев, выступающий в беге на длинные дистанции. В допинг-пробе 23-летнего спортсмена был обнаружен оксилофрин. Срок дисквалификации Нургалиева отсчитывается с 10 августа 2018 года. Все результаты спортсмена, показанные с 21 июля 2018 года (дата взятия пробы на чемпионате России в Казани), будут аннулированы.