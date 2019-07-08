Биатлонистка Вирер после болезни заняла второе место в веломарафоне

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер приняла участие в веломарафоне Maratona dles Dolomites. Вирер стала второй в своей категории на дистанции 55 км, уступив только подруге по биатлонной сборной Алексии Рунггальдир. Все преследовательницы финишировали спустя восемь минут.
Фото доступно в «инстаграме» Доротеи Вирер.
В начале июля Вирер попала в больницу из-за проблем с кишечником и даже находилась под капельницей.
На чемпионатах мира по биатлону Доротея также завоевала две серебряные и три бронзовые награды. В 2013 году она стала победительницей чемпионата мира по летнему биатлону. Вирер — обладательница «Малого хрустального глобуса» сезона-2015/16 в зачёте индивидуальных гонок, а также «Малого хрустального глобуса» сезона-2018/19 в зачёте гонок преследования.
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