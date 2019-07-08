Велокоманда Katusha-Alpecin может прекратить существование в 2020 году

Генеральный менеджер велокоманды Katusha-Alpecin Жозе Азеведу сообщил, что будущее команды на данный момент неопределённо. Он не знает, будет ли существовать команда в 2020 году, поэтому продление контрактов с гонщиками на следующий год приостановлено.

Контракт команды с брендом шампуня Alpecin заканчивается в конце года и вряд ли будет продлён. Кроме того, по сообщению итальянского издания Tuttobici, поставщик велосипедов Canyon также покинет команду в конце года. Начавшиеся переговоры по контракту с лидером команды, россиянином Ильнуром Закариным, приостановлены.

«Не знаю, останется ли Закарин или уйдёт. Мы разговаривали пару недель назад, но пока решение не принято. Это переговоры. Когда придёт момент, нам будет что сказать. Сейчас неподходящий момент для переговоров.

У Alpecin контракт с нами до конца года. О будущем я не знаю. Я не могу сказать вам, останутся они или уйдут. У нас есть люди, отвечающие за это. В нужный момент решения будут приняты.

Будет ли Katusha в новом году? Сейчас я ничего не могу сказать вам о будущем. Пока у нас в команде 10 гонщиков с контрактами. Мы больше сосредоточены на «Тур де Франс», — приводит слова Азеведу Cyclingnews.