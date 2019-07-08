ВАДА подтвердило своё участие в операции Европола «Вирибус»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило свою роль в операции «Вирибус», в ходе которой успешно ликвидированы 17 организованных преступных групп, причастных к торговле контрафактными лекарствами и допингом по всей Европе.

Операция, проводимая Европолом, была направлена на борьбу с контрабандой поддельных пищевых добавок, незаконной торговлей содержащими допинг веществами и в целом с торговлей разнообразными незаконными и опасными веществами. Речь идёт о 33 европейских странах. По мере необходимости агентство продолжает оказывать практическую и информационную поддержку правоохранительным органам этих государств.

«Мы хотели бы поздравить все государства-члены и другие организации, которые внесли свой вклад в эту успешную операцию. Это своего рода многопартийное сотрудничество, которое даёт реальные результаты и может оказать существенное влияние на доступность контрафактных и нелегальных препаратов, используемых некоторыми спортсменами во всём мире.

ВАДА было радо участвовать в операции «Вирибус» и готово продолжать подобное сотрудничество в любых текущих операциях в рамках совместной борьбы с мошенничеством в спорте на всём континенте. Помимо этого мы продолжаем налаживать партнёрские отношения с правоохранительными органами в Европе и во всём мире», — приводит слова директора ВАДА по расследованиям Гюнтера Янгера пресс-служба агентства.