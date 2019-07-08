Мамиашвили: схватки Курбаналиев — Цаболов и Баев — Жамалов — украшение ЧР в Сочи

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили подвёл итоги чемпионат России по вольной борьбе, который завершился в Сочи.

«Чемпионат России объективно очень порадовал. Было немало переживаний: наплыв туристов на курортный город, высокая значимость — ведь ведётся отбор на предолимпийский чемпионат мира, а в Нур-Султане фактически с первым свистком арбитра начинаются Олимпийские игры. Статусность чемпионата, даже с учётом того что есть освобождённые, была необычайно высока. Персонально хотел бы поблагодарить Арсена Фадзаева, по большому счету это его идея — провести чемпионат России здесь, в Сочи. Спасибо и «Юг-Спорту», во главе с Михаилом Дремовым, а также всему спортивному комитету Краснодарского края. И отдельные слова благодарности незаменимой Росгвардии, МВД — всё корректно, чётко и под контролем.



Что хотел бы выделить? Весовую категорию до 57 кг. Рад, что появился новый мальчик — Рамиз Гамзатов, который включится в отбор. Правда, и он, и Заур Угуев — воспитанники одного тренера, и между ними ожидается острейшая конкуренция. До Олимпийских игр остаётся не так много времени, и тренерский штаб сделает всё, чтобы в Токио поехал сильнейший состав. Кроме этого, хотел бы выделить вес до 74 кг. Объективно порадовала форма Магомеда Курбаналиева, несмотря на то что был настроен побеждать и Хетик Цаболов, получивший приз «fair play». Курбаналиев проявил лучшие качества настоящего бойца. Схватки Курбаналиев — Цаболов и Баев — Жамалов — настоящее украшение нашего чемпионата. Я знаю позицию тренерского штаба, главного тренера, и первостепенная задача на сегодня — объединив усилия, дать шанс каждому из спортсменов, проявивших себя на чемпионате России, наряду с освобождёнными», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

Чемпионами России стали Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Магомед Курбаналиев (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов. (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).