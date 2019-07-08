Тедеев: состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ назовём в течение августа

По итогам чемпионата России, который завершился в Сочи, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал, как будет строиться дальнейший отбор на чемпионат мира.

«В нашем плане тренировочным турниром к чемпионату мира стоит Мемориал Циолковского в Польше. Конечно, у нас есть претенденты на попадание в состав на предолимпийский чемпионат мира — это и те, кто в Сочи стал чемпионом и кто на Европейских играх в Минске стал чемпионом или призёром. На первом сборе мы проведём тренерский совет и огласим, кто поедет на турнир в Польшу. Состав на чемпионат мира мы назовём в течение августа. Отмечу также, что из-за необъективного судейства в число призёров не попал Арыйаан Тютрин (до 57 кг). Почему судьи приняли решение дать балл его сопернику за полторы секунды до конца, непонятно. Тютрин будет приглашён в сборную команду и на каких-то турнирах он будет задействован. После тренерского совета примем решение, но шанс свой он получит. Как и любой другой, кто этого шанса заслуживает.



В целом, несмотря на то что шесть лидеров от чемпионата России были освобождены, не боролся в Сочи и травмированный призёр мира и Европы, чемпион Европы прошлого года Ахмед «Зиг-Заг» Гаджимагомедов, чемпионат России стал очень зрелищным и интересным, появились в сборной команде и новые имена. Но лучшей встречей, на мой взгляд, стал поединок между Давидом Баевым и Разамбеком Жамаловым. За такие встречи мы и любим вольную борьбу. Хотелось бы, чтобы такая высокая конкуренция среди молодых ребят у нас была во всех весах», — приводит слова Тедеева пресс-служба ФСБР.

Чемпионами России стали Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Магомед Курбаналиев (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов. (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).