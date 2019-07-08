Баев: каждый пост Власова в «Инстаграме» так хорош — волосы дыбом становятся

Финальная схватка Давида Баева и Разамбека Жамалова в финале завершившегося в Сочи чемпионата России по вольной борьбе была признана всеми специалистами одной из лучших на турнире, несмотря на то что происходила в неолимпийском весе до 70 кг. После победы Баев рассказал, как он настраивался на финал.
«Очень рад выиграть чемпионат России. Финальная схватка получилась великолепной, получил от неё большое удовольствие. В принципе, на такую схватку и настраивался. Разамбек Жамалов — трудяга, очень сильный парень, и счёт личных встреч с ним до этого финала был 1-1, но в этом году я ему уступил и очень хотелось взять реванш. От этого вдвойне приятно. Уверен, что мы с ним встретимся ещё не раз. Перед чемпионатом России я видел яркий сон, как я побеждаю… Рад, что это получилось и наяву.
Как настраивались на финал? Вдохновлял себя как мог. Утром посмотрел пару видео для того, чтобы мотивироваться. Посмотрел нарезку Заура Сидакова, его победу на чемпионате мира. Почитал в очередной раз интервью Романа Власова. Он легенда, с него стоит брать пример каждому, кто хочет стать настоящим мужчиной. Каждый пост Романа в «Инстаграме» настолько хорош — волосы дыбом становятся. Весь финал я фактически разговаривал сам с собой. После каждого балла, после каждого вывода я заводил себя, настраивал, говорил: давай, ты ещё можешь!
Какая из схваток с Жамаловым была самой сложной? Сложно выделить какую-то одну, все схватки были на износе, балл в балл. 3:3, 6:5, и вот — 10:10.
Про переход в олимпийский вес пока не думал, в мыслях сейчас только отбор на чемпионат мира. Рад, что сделал к этому широкий шаг», — приводит слова Баева пресс-служба ФСБР.
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