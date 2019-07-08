Шадоян: результаты чемпиона мира Угуева подтолкнули Гамзатова к победам

Исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Ставропольского края, призёр чемпионата Европы Карина Шадоян рассказала о шансах нового чемпиона России по вольной борьбе в весе до 57 кг Рамиза Гамзатова попасть на чемпионат мира. Лидером олимпийского цикла в этом весе является спарринг-партнёр Гамзатова — чемпион мира Заур Угуев.

«Самое важное во время подготовительного процесса — это то, с кем ты тренируешься. Результаты Угуева и подтолкнули Рамиза к победам. Рамиз стал третьим на «Аланах», был в призах и на других международных турнирах, а сегодня он готов конкурировать с лидерами сборной команды и с мировыми лидерами. У него есть шанс попасть в состав и на чемпионат мира, и он сделает всё, чтобы им воспользоваться.

Готов ли он морально к тому, чтобы побороться за место в олимпийской сборной? У него всё для этого есть. Он прилежный ученик, выполняет указания тренера, у него есть внутренняя уверенность в себе. Чемпионат России показал, насколько он собранный и талантливый борец, что он боец. Но самое сильное, что у него есть, — это благородство. Счастлива, что он стал чемпионом России, и я уверена — у этого мальчика всё только начинается», — приводит слова Шадоян пресс-служба ФСБР.