Цветков: в теннисе до Лапшина мне ещё далеко, но я не безнадёжен!

Чемпион мира 2017 года по биатлону Максим Цветков рассказал, что попробовал себя в большом теннисе. Его спарринг-партнёром стал Тимофей Лапшин, который выступает за сборную Южной Кореи.

«Первый раз в жизни взял в руки ракетку для большого тенниса. Хорошо, что это случилось в Минске. Мне как новичку сразу объяснили азы и разобрали ошибки, которые я совершал при каждом касании. До Тимофея Лапшина, конечно, ещё очень далеко, но, возможно, я не безнадёжен!» — написал Цветков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Максима Цветкова.

Цветков не попал в состав сборной России по биатлону для централизованной подготовки к сезону-2019/20 и тренируется самостоятельно. Недавно стало известно, что Максим включён в резервный состав кандидатов в национальную команду.