Стайер объяснил, почему начал праздновать победу за круг до финиша

Эфиопский стайер Хагос Гебривет объяснил, что он был сбит с толку во время забега на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне.

Перед заключительным кругом 25-летний спортсмен лидировал с большим отрывом, но, пробежав лишь 4600 м, замедлился и начал праздновать успех, решив, что забег завершён. Когда Гебривет осознал ошибку, было уже поздно. В итоге бегун финишировал лишь десятым.

Объясняя свою оплошность, Гебривет сказал, что не услышал звона колокола, извещающего о последнем круге, из-за фотографов и операторов.

«Когда лидировал, то увидел перед собой операторов и подумал, что это финиш. Затем растерялся, увидев, как соперники обгоняют меня, и побежал дальше. Не знаю, как я закончил гонку – это был неудачный старт», — приводит слова Гебривета ВВС.

Победу в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне одержал соотечественник Гебривета — Йомиф Кеджелча.