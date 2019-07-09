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Стайер объяснил, почему начал праздновать победу за круг до финиша

Стайер объяснил, почему начал праздновать победу за круг до финиша
Другие / Лёгкая атлетика 0

Эфиопский стайер Хагос Гебривет объяснил, что он был сбит с толку во время забега на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне.

Перед заключительным кругом 25-летний спортсмен лидировал с большим отрывом, но, пробежав лишь 4600 м, замедлился и начал праздновать успех, решив, что забег завершён. Когда Гебривет осознал ошибку, было уже поздно. В итоге бегун финишировал лишь десятым.

Объясняя свою оплошность, Гебривет сказал, что не услышал звона колокола, извещающего о последнем круге, из-за фотографов и операторов.

«Когда лидировал, то увидел перед собой операторов и подумал, что это финиш. Затем растерялся, увидев, как соперники обгоняют меня, и побежал дальше. Не знаю, как я закончил гонку – это был неудачный старт», — приводит слова Гебривета ВВС.

Победу в беге на 5000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне одержал соотечественник Гебривета — Йомиф Кеджелча.

Легкоатлет по ошибке начал праздновать победу в забеге за круг до финиша

Источник: BBC

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