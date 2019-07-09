Литовская пара второй год подряд выиграла чемпионат мира по ношению жён

В Сонкаярви (Финляндия) прошёл очередной розыгрыш чемпионата мира по ношению жён. В рамках соревнований участники должны преодолеть дистанцию в 253,5 метра. Трасса посыпана песком и гравием, а также оснащена водными препятствиями.
По правилам турнира женщины, участвующие в чемпионате в качестве груза, должны быть старше 17 лет и их вес должен составлять не менее 49 кг.
Второй год подряд победу одержали литовцы Витаутас Кирклиаускас и Неринга Кирклиаускиене. Их результат 1 минута и 6 секунд, сообщает Reuters. Они сумели опередить шестикратного чемпиона финна Таисто Миеттинена и его партнёршу Катю Кованен на 0,1 секунды.
Фото доступно в «твиттере» Reuters Top News.
В подарок победители получают пиво. Его объём равен весу переносимой женщины.
В 2016 году победителями чемпионата мира стали россияне Дмитрий Сигаль и Анастасия Логинова.
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