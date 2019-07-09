В гэльском футболе забили гол в стиле Месси. Видео набрало 7,5 млн просмотров

Игрок команды «Мэйо» по гэльскому футболу Джеймс Карр в матче чемпионата Ирландии с «Голуэем» забил эффектный гол, который поразил болельщиков и комментаторов. Видео этого эпизода собрало уже 7,5 млн просмотров.
Видео доступно в «твиттере» The GAA.
Этот эпизод похож на знаменитый гол аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси в матче с «Хетафе».
Видео гола Месси доступно «твиттере» «Барселоны».
Гэльский футбол — национальный вид спорта в Ирландии, одна из разновидностей футбола и регби. Для игры используется круглый кожаный мяч, отличающийся от футбольного большим весом и горизонтальной прошивкой шестиугольных и пятиугольных панелей. Ударять по мячу можно как ногой, так и рукой, сжатой в кулак.
Ворота в гэльском футболе схожи с обычными футбольными воротами, однако штанги удлинены над сеткой. Мяч, забитый в сетку, даёт три очка; гол между удлинёнными штангами — одно очко.
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