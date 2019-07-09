Олимпийская чемпионка биатлонистка Экхофф сломала мизинец на ноге

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Эхкофф сломала мизинец на левой ноге, сообщает NRK. Спортсменка была вынуждена прервать подготовку к сезону.

В мае Тириль получила повреждение левого бедра, упав во время тренировки на лыжероллерах в Хольменколлене (Норвегия). Биатлонистка сообщила, что ушиб не проходил в течение месяца, поэтому врачи приняли решение удалить излишки крови из бедра.

Экхофф вошла в состав первой сборной Норвегии для подготовки к сезону. В список биатлонисток основной команды также попали: Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Текла Брун-Ли, Эмили Охейм Калкенберг, Сюннёве Сулемдаль.

В Кубке наций сезона-2018/19 мужская и женская сборные Норвегии заняли первое место.