Олимпийская чемпионка биатлонистка Экхофф сломала мизинец на ноге
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Эхкофф сломала мизинец на левой ноге, сообщает NRK. Спортсменка была вынуждена прервать подготовку к сезону.
В мае Тириль получила повреждение левого бедра, упав во время тренировки на лыжероллерах в Хольменколлене (Норвегия). Биатлонистка сообщила, что ушиб не проходил в течение месяца, поэтому врачи приняли решение удалить излишки крови из бедра.
Экхофф вошла в состав первой сборной Норвегии для подготовки к сезону. В список биатлонисток основной команды также попали: Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Текла Брун-Ли, Эмили Охейм Калкенберг, Сюннёве Сулемдаль.
В Кубке наций сезона-2018/19 мужская и женская сборные Норвегии заняли первое место.
Представлен состав сборной Норвегии по биатлону для подготовки к сезону-2019/20
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