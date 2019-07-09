Жулин: хватит Бобровой кататься, надо детей воспитывать

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой завершить карьеру.

Боброва и Дмитрий Соловьёв также становились серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призёрами чемпионата мира 2013 года, шестикратными призёрами чемпионатов Европы, семикратными чемпионами России.

«Катя всё правильно сделала, хватит кататься, надо теперь детей воспитывать. Думаю, что ребята достаточно сделали для спорта. Сейчас у них уже и возраст такой, что нужно сосредоточиться на другом. На поиске профессии, зарабатывании денег в шоу, нужно жить в своё удовольствие, доставлять радость своей семье.



Если они обратятся, я с удовольствием поставлю им программы для выступлений в шоу. Мы продолжаем великолепно общаться, у нас замечательные отношения», – приводит слова Жулина ТАСС.

Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры