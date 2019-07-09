Хованцев — об уходе Падина: он отлынивал

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему Андрей Падин не вошёл в тренерский штаб женской команды на предстоящий сезон.
«Решение принимало Правление Союза биатлонистов России – не один человек. Я читал интервью Падина, он говорит, что выполнял предложенный план целиком. При этом его слова ранее: если бы я не делал определённую работу помимо плана, то девочки не отобрались бы в основу. Что это значит? То, что он не выполнял требования, которые мы проговорили при приглашении.
У нас было условие: работа полностью в нашей системе. Но он отлынивал – прежде всего по интенсивности. Было несколько моментов, когда девочки из группы Падина завышали её чуть ли не в два раза. Это было на сборе в Сочи, в Рамзау – лактат доходил до 10, а это уже соревновательная интенсивность. То, что Падин – жёсткий тренер, давно прослеживается и по девчонкам, и по ребятам. Поэтому было общее решение с руководством: работать должны те, кто готов присутствовать в нашей системе», – цитирует Хованцева Sports.ru.
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