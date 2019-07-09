Призёр Олимпиады Маньини спас гея, плававшего с мужем на надувном единороге

Итальянский пловец Филиппо Маньини, дисквалифицированный на 4 года за применение допинга, спас жизнь утопающего мужчины по имени Андреа Бенедетто, сообщает BBC.

Двумя днями ранее Бенедетто сочетался браком со своим бойфрендом в Кальяри. Пара плавала на надувном единороге, когда внезапно Бенедетто упал в воду. Температура воды оказалась ниже ожидаемой, и у мужчины свело ноги. Супруг Андреа пытался удержать его голову над водой и сквозь рыдания стал умолять о помощи.

37-летний Маньини увидел произошедшее и сумел быстро доплыть до Бенедетто.

«Я просто сделал то, что должен был сделать. Когда я доплыл до него, он не мог говорить, наглотался морской воды и был в ступоре. Мы смогли погрузить его на надувной матрац, который взяли у других отдыхающих», — сказал Маньини.



Бенедетто доставили в больницу вовремя.

«После того, как я пришёл в сознание, то сразу подумал о своём муже. Только спустя несколько часов я осознал, что меня спас Филиппо Маньини. Но у меня не было возможности отблагодарить его, так как у меня нет его контактов. Надеюсь поблагодарить его лично», — сказал Бенедетто.



Маньини является двукратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы, а также призёром Олимпийских игр 2004 года в Афинах.