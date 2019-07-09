20-летний биатлонист Вьюхин: почему я должен тренироваться меньше остальных?

20-летний российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал, как проходят тренировки с основной сборной России.

«Мне не привыкать, что я самый молодой в сборной. Так было во всех командах, куда я попадал. С другой стороны, на меня ничего не давит. Вижу, что тренеры стараются уделить мне много внимания. Где-то даже стремятся поберечь лишний раз. Плюс возможность работать рядом с лучшими биатлонистами России – огромный опыт.



Постоянно наблюдаю за Александром Логиновым, Евгением Гараничевым, подмечаю что-то по технике, да даже само отношение к тренировкам. Эти атлеты много добились, перенять от них какие-то моменты – очень ценно.



Я самый молодой, мне стараются снизить нагрузку по отношению к остальным. Мне это пока тяжело принять. Как это, почему я должен тренироваться меньше остальных?



Атмосфера в команде? Всё по-доброму. Старшие товарищи всегда подскажут, где-то помогут советом. Всё очень классно", — цитирует Вьюхина «Тюменская арена».