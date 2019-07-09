Навка включена в список самых состоятельных жён госслужащих по версии Forbes
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки попали в в список самых состоятельных жён госслужащих по версии Forbes.
Общий доход семьи Навки, мужем которой является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивается в 231,4 млн рублей в год. Из этой суммы доход Пескова составил 12,8 млн рублей.
Канделаки и её супруг Василий Бровко, директор госкорпорации «Ростех» по особым поручениям, за год заработали 161,32 млн рублей. Из них доход Бровко – 28,66 млн рублей.
Навка — двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
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