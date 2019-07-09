Появилось видео драки игрока NFL с полицейским. Они разнесли магазин
Игрок американской NFL (Национальная футбольная лига) Малик Макдауэлл устроил жёсткую потасовку с полицейским на заправочной станции. Во время столкновения спортсмен схватил сотрудника правоохранительных органов за запястья и положил руку на пистолет офицера. Макдауэлл, несмотря на удар тазером, продолжил оказывать сопротивление. Вскоре на помощь прибыл ещё один полицейский. В итоге американский футболист был взят под стражу.
Инцидент произошёл в феврале этого года, но видео стало доступно только сейчас. В результате драки магазину был причинён серьёзный ущерб.
Макдауэллу было предъявлено обвинение в нападении на полицейского с применением насилия, за которое дают до двух лет тюрьмы.
Видео доступно на YouTube-канале TMZ Sports.
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