Уфа претендует на юниорский чемпионат мира по борьбе 2021 года

Уфа является кандидатом на проведение чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя Наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

«Исторически в Башкирии популярна национальная борьба на поясах куреш. В советский период сильную школу греко-римской борьбы в регионе создал Владимир Борман, а в новом веке большую работу по развитию женской борьбы здесь провели первые вице-президенты ФСБР Наталья Ярыгина и Омар Муртузалиев. Сейчас ФСБР по инициативе врио главы Башкортостана Радия Хабирова вместе с минспортом региона готовит комплексную программу развития борьбы. С 1 сентября в 10 школах Башкирии борьба станет третьим уроком физкультуры, и это только начало. Впереди большая работа по развитию борьбы в регионе как массового вида спорта, открытию залов, формированию всей вертикали — от школ до сборной страны. А одним из факторов популяризации может стать проведение первенства мира среди юниоров 2021 года в Уфе. ФСБР по инициативе Радия Хабирова подала соответствующую заявку в Объединённый мир борьбы», — цитирует Брюсова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Чемпионат мира среди юниоров—2019 пройдёт с 12 по 18 августа в Таллине. В 2020 году первенство состоится в Белграде. Россия ни разу не принимала юниорский чемпионат мира по борьбе.