Призёр Паралимпиады из ОАЭ, выступавшая в хиджабе, дисквалифицирована за допинг

Пауэрлифтера из ОАЭ Хайфу Альнакби за нарушение антидопинговых правил могут лишить трёх бронзовых наград, в том числе и медали, завоёванной на азиатской Паралимпиаде в Джакарте. Ранее международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил её от турниров на шесть месяцев.

У Альнакби, выступающей в соревнованиях в весовой категории до 73 кг, были обнаружены вещества, которые включены в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В результате этих нарушений представительнице ОАЭ было запрещено выступать на турнирах в течение полугода — с 11 сентября 2018 года до 10 марта 2019 года, информирует Inside the Games.

Все достижения спортсменки с 11 сентября, включая медали, очки и рекорды, будут аннулированы.