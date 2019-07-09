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Призёр Паралимпиады из ОАЭ, выступавшая в хиджабе, дисквалифицирована за допинг

Призёр Паралимпиады из ОАЭ, выступавшая в хиджабе, дисквалифицирована за допинг
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Пауэрлифтера из ОАЭ Хайфу Альнакби за нарушение антидопинговых правил могут лишить трёх бронзовых наград, в том числе и медали, завоёванной на азиатской Паралимпиаде в Джакарте. Ранее международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил её от турниров на шесть месяцев.

У Альнакби, выступающей в соревнованиях в весовой категории до 73 кг, были обнаружены вещества, которые включены в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В результате этих нарушений представительнице ОАЭ было запрещено выступать на турнирах в течение полугода — с 11 сентября 2018 года до 10 марта 2019 года, информирует Inside the Games.

Все достижения спортсменки с 11 сентября, включая медали, очки и рекорды, будут аннулированы.

Источник: Inside the Games

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