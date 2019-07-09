Российский прыгун в высоту Иванюк показал лучший результат сезона в мире
Россиянин Илья Иванюк занял первое место на международном турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии. Он показал лучший результат сезона в мире, взяв планку на высоте 2,33 метра.
Вторым стал украинец Андрей Проценко (2,28). Бронзу завоевал Мэтью Саве (2,28) из Кении, который не смог выиграть серебро из-за большего количества попыток.
Иванюк — бронзовый призёр чемпионата Европы. На первенстве Европы среди молодёжи завоевал золото.
Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мемориал Иштвана Дьюлаи. Венгрия
Мужчины
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 (лучший результат сезона в мире)
2. Андрей Проценко (Украина) – 2,28
3. Мэтью Саве (Кения) – 2,28
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