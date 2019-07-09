Российский прыгун в высоту Иванюк показал лучший результат сезона в мире

Россиянин Илья Иванюк занял первое место на международном турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии. Он показал лучший результат сезона в мире, взяв планку на высоте 2,33 метра.

Вторым стал украинец Андрей Проценко (2,28). Бронзу завоевал Мэтью Саве (2,28) из Кении, который не смог выиграть серебро из-за большего количества попыток.

Иванюк — бронзовый призёр чемпионата Европы. На первенстве Европы среди молодёжи завоевал золото.

Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мемориал Иштвана Дьюлаи. Венгрия

Мужчины

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 (лучший результат сезона в мире)

2. Андрей Проценко (Украина) – 2,28

3. Мэтью Саве (Кения) – 2,28