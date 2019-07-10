Сборная России идёт 5-й в медальном зачёте по итогам шестого дня Универсиады

В Неаполе продолжается XXX летняя Универсиада. По итогам шестого соревновательного дня Россия занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых наград.

Лидером остаётся команда Японии — в её активе 46 медалей (21–12–13). Вторым идёт Китай (16–6–0). Призовую тройку замыкают американцы (15–12–10).

Универсиада-2019. Неаполь, Италия. Медальный зачет после шестого дня



1. Япония — 21-12-13 (46)

2. Китай — 16-6-0 (22)

3. США — 15-12-10 (37)

4. Южная Корея — 12-10-13 (35)

5. Россия — 10-20-25 (55)

6. Италия — 10-9-14 (33)

7. Китайский Тайбэй — 5-9-5 (19)

8. ЮАР — 5-3-0 (8)

9. Мексика — 4-6-4 (14)

10. Иран — 3-2-6 (11)

На Универсиаде-2019 принимают участие 8 тысяч спортсменов из 170 стран. Всего будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта.